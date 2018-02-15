مباحثات على مستوى نائب رئيس الوزراء بين كوريا وأوزبكستان

عقدت الحكومتان الكورية الجنوبية والأوزبكية أول مباحثات بين نائبي رئيسي وزراء البلدين أمس حول سبل التعاون الحقيقية من أجل حل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية في مشروع الغاز الطبيعي المضغوط وغيره من المشروعات الكورية في أوزباكستان، إضافة إلى تنفيذ قرارات القمة الأخيرة بين البلدين.

وتعد هذه المباحثات الأولى من نوعها منذ اتفاق البلدين على ترقية مباحثات وزيري المالية إلى مباحثات بين نائبي رئيسي الوزراء، وقد شهدت تنسيقا حول موضوعات النقاش استعدادا للزيارة المقررة التي سيقوم بها الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى أوزبكستان في غضون هذا العام.

وقد تعهدت الحكومة الأوزبكية بحل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية في مختلف المشروعات هناك بما فيها مشروع "أوزبك سور غيل" للغاز، ومشروع العدادات الذكية، كما تعهدت باتخاذ إجراءات خاصة لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية التي منيبت بخسائر نتيجة لإجراءات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في أوزباكستان في شهر سبتمبر الماضي.

وناقش الجانبان أيضا كيفية تنفيذ قرارات القمة التي عقدت بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، خاصة ما يتعلق بتقديم الحكومة الكورية قرضا لأوزبكستان بقيمة 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة من أموال صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي.

وقررت الحكومة الكورية دعم أوزبكستان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية الوطنية ومركز للمعادن النادرة.

وبالإضافة إلى ذلك أبرم الجانبان مذكرة تفاهم خاصة لإنشاء وحدة طبية كورية متعددة الأغراض في أوزباكستان إلى جانب تقديم المساعدات التقنية لإنشاء مستشفى وطني للأطفال، ورعاية القوى العاملة فيه.

واتفق البلدان على عقد الجولة الثانية من مباحثات نائبي رئيسي وزراء البلدين في سيول في النصف الأول من العام القادم.

