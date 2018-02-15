انخفاض عدد المواليد في كوريا إلى 358 ألفا في العام الماضي

تبين أن عدد المواليد في كوريا قد انخفض إلى 358 ألف مولود في العام الماضي، أي أقل بنسبة 12% بالمقارنة مع العام الأسبق.

وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الوطنية، بلغ إجمالي عدد المواليد الجدد في العام الماضي 358 ألفا و384، أي أقل بحوالي 48 ألفا مقارنة بعام 2016 الذي حافظ على مستوى 400 ألف، كما يقل هذا لاالرقم عن مستوى 360 ألفا الذي كانت الحكومة قد توقعته في العام الماضي.

ومن المقرر أن تصدر هيئة الإحصاءات الكورية تقريرا نهائيا في هذا الشأن في نهاية هذا الشهر.

وأشار التقرير المبدئي الصادر اليوم إلى أن عدد المواليد الجدد كان قد بلغ 634 ألفا و500 في عام 2000، ثم ظل ينخفض بشكل حاد ليبلغ 492 ألفا و100 مولود في عام 2002، ثم استمر في الانخفاض حيث سجل 406 آلاف و200 في عام 2016.

وقال التقرير إن عدد المواليد الجدد ظل أيضا ينخفض بالمقارنة مع الأشهر السابقة، للشهر الخامس والعشرين على التوالي منذ شهر ديسمبر من عام 2015.

وظلت نسبة الانخفاض خلال العشرة أشهر الأخيرة منذ ديسمبر من عام 2016 في حدود رقمين، مما يشير إلى الانخفاض الحاد والسريع في عدد المواليد في كوريا.



