وزير الصناعة يدعو لتكثيف الجهود للفوز بمشروع المفاعلات النووية في السعودية

أكد "بيك أون كيو" وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري اليوم على ضرورة أن تركز الحكومة جهودها من أجل الفوز بعقد إنشاء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه التصريحات في اجتماع تم خلاله متابعة مشروعات التعاون الاقتصادي مع كل من السعودية والإمارات، عقد اليوم في مركز التقنية الكورية في منطقة كانغ نام بالعاصمة سيول، حيث تم تناول سبل التعاون المشترك في مجالات المفاعلات النووية والصناعة والتجارة والاستثمار.

ومن المقرر أن يقوم الوزير "بيك" بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 24 و26 من هذا الشهر، حيث يلتقي برئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبوظبي وغيره من كبار المسؤولين هناك، ثم يزور المملكة العربية السعودية بعدها.

في الاجتماع صرح الوزير بيك بأن زيارتيه إلى السعودية والإمارات تهدفان أساسا إلى زيادة احتمال الفوز بالمفاعلات التجارية في السعودية وتعزيز علاقات الشراكة الاستيراتيجية مع الإمارات.

ومن المتوقع أن تعلن السعودية، التي تسعى إلى تنفيذ مشروع لإنشاء مفاعلات نووية، عن الشركات المرشحة لتنفيذ هذا المشروع خلال شهر مارس أو أبريل القادمين، ثم تختار الشركة المنفذة بشكل نهائي حتى نهاية هذا العام.

وقال الوزير الكوري إن الفوز بمشروع المفاعلات النووية في السعودية سيتم اتخاذ قرار بشأنه بناء على عناصر مختلفة، بما فيها التعاون الاقتصادي والسلامة التقنية للمفاعلات النووية، وأكد على ضرورة التجاوب المنتظم لهذه المتطلبات من خلال تجميع القدرات الوطنية الإجمالية، حتى نهاية هذا العام.



