أكثر من 7 ملايين كوري زاروا اليابان في العام الماضي

تجاوز عدد السياح الكوريين الذين زاروا اليابان خلال العام الماضي 7 ملايين لأول مرة، وهو ما يعد رقما قياسيا في هذا المجال.

وقالت هيئة السياحة الحكومية اليابانية اليوم إن عدد الزوار الكوريين لليابان بلغ 7 ملايين و140 ألفا و200، أي أكثر بنسبة 40.3% بالمقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه هذا العدد 5 ملايين و90 ألفا و302.

ويمثل هذا العدد ثاني أكبر عدد من الزوار الأجانب إلى اليابان بعد الصين، بينما سجل حجم زيادة عدد الزوار الكوريين لليابان أكبر نسبة من بين جميع الدول.

ويرى المحللون أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الكوريين قد بدؤوا يسافرون إلى اليابان بدلا من الصين نتيجة للإجراءات الانتقامية الصينية ضد نشر نظام "ثاد" الصاروخي في كوريا.

وكانت مصادر صينية قد قالت نقلا عن إحصاءات غير رسمية إن عدد الزوار الكوريين إلى الصين قد بلغ 4 ملايين و520 ألفا في عام 2017 بانخفاض نسبته 13% بالمقارنة مع عام 2016 الذي بلغ فيه هذا العدد 5 ملايين و190 ألفا.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم تخفيف الحكومة اليابانية إجراءات إصدار تأشيرات الدخول للأجانب ومنح ميزة الإعفاء الضريبي لهم، في زيادة عدد الزوار الكوريين إلى اليابان.



