سام سونغ توقع اتفاقا لتنفيذ مشروع لتكرير النفط في سلطنة عُمان

أكتب :

2018-02-19 12:19:49

تحديث :

2018-02-19 14:34:54

سام سونغ توقع اتفاقا لتنفيذ مشروع لتكرير النفط في سلطنة عُمان

أعلنت شركة "سام سونغ" للهندسة اليوم الاثنين أنها وقعت اتفاقا نهائيا بقيمة تريليون و115.2 مليار وون، أي ما يعادل مليار دولار تقريبا، لمشروع إنشاء مصفاة للبترول ومصنع للبتروكيماويات في منطقة "الدُقْم" في سلطنة عُمان.
وكان كونسرتيوم مكون من شركة "سام سونغ" الكورية وشركة "بيتروباك" البريطانية قد حصل على صفقة إنشاء هذا المشروع في شهر أغسطس من العام الماضي.
وبموجب الاتفاق النهائي، ستشارك الشركتان الكورية والبريطانية في إنشاء  مصفاة تصل طاقة تكريرها النفطي إلى 230 ألف برميل يوميا في منطقة "الدقم" الاقتصادية الحرة التي تبعد 550 كيلومترا عن العاصمة مسقط، وسوف تنتهى العمل في بنائها خلال عام 2021.

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