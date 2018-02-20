أوصت وزارة التجارة الأمريكية بفرض قيود على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من 12 دولة، من بينها كوريا الجنوبية والصين ومصر وتركيا.

وتضم القيود المقترحة فرض 53% على الأقل من الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من 12 دولة، و24% على المنتجات المستوردة من الدول الأخرى، وفرض حصص استيرادية على نطاق واسع.

الجدير بالذكر أن مراجعات الأمن القومي للبند 232 الخاص بالتجارة في قطاعي الصلب والألومنيوم تشمل خيارات رسوم دولية لا تقل عن 24% على جميع منتجات الصلب الواردة من جميع الدول، وما لا يقل عن 7.7% على جميع منتجات الألومنيوم الواردة من جميع الدول.

وكانت الحكومة الكورية قد أوضحت للجانب الأمريكي أن منتجات الصلب والألومنيوم الكورية لا تهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة لم تقبل بموقف كوريا الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول الـ12 لا تشمل بعض الدول التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، ومنها كندا والمكسيك واليابان وألمانيا وتايوان وبريطانيا.

ومن المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة عن قرارها النهائي بشأن فرض قيود على واردات منتجات الصلب والألومنيوم يوم الحادي عشر من شهر أبريل القادم.

