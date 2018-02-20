إجراء تحقيقات في حسابات رئيس مجموعة سام سونغ بأسماء غير حقيقية

بدأت السلطة المالية في إجراء تحقيقات خاصة في حسابات "لي كون هي" رئيس مجموعة "سام سونغ" بأسماء غير حقيقية من أجل فرض رسوم غرامة إضافية عليه.

وقالت هيئة الرقابة المالية إنها قامت بتشكيل فريق عمل للتأكد من وجود حسابات بأسماء غير حقيقية لـ"لي كون هي"، حيث بدأ فريق العمل إجراء تحقيقات مع أربع شركات للأسهم تم من خلالها خلق 27 حسابا بأسماء غير حقيقية لـ"لي كون هي" قبل عام 1993 الذي بدأ فيه تطبيق نظام الحسابات بالأسماء الحقيقية.

وكان مكتب التشريع الكوري قد أوضح أن حسابات "لي كون هي" الـ27 بأسماء غير حقيقية يجب أن تخضع لفرض رسوم غرامة إضافية.

وقالت أربع شركات للأسهم إنها قامت بالتخلص من البيانات المتعلقة بتلك الحسابات بعد مرور 10 سنوات من الحفاظ عليها بناء على نصوص القانون.

وستقوم هيئة الرقابة المالية بإجراء تحقيقات لمدة أسبوعين، وسيتم بعدها تمديد فترة التحقيقات إذا لزم الأمر.

الجدير بالذكر أنه لم يتبق سوى أقل من شهرين على انتهاء فترة صلاحية فرض رسوم غرامة إضافية على حسابات "لي كون هي"، حيث تنتهى يوم السادس عشر من شهر أبريل القادم.







