الصادرات تسهم في خلق 4.47 مليون فرصة عمل جديدة في العام الماضي

وفقا لتقرير صادر عن معهد أبحاث التجارة الدولية التابع لاتحاد التجارة الكوري أمس الأحد، بلغ حجم الصادرات الكورية في العام الماضي 573.7 مليار دولار، وهو ما ساهم في خلق 4.47 مليون فرصة عمل جديدة، أي بزيادة مقدارها حوالي 400 ألف فرصة مقارنة بالعام الأسبق.

وبهذا بلغت حصة فرص العمل التي ساهمت الصادرات في خلقها من بين إجمالي عدد العمال في كوريا خلال العام الماضي، 16.8% ، بزيادة 1.3% مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم خلق 640 ألف فرصة عمل جديدة في صناعات السيارات، و360 ألف فرصة عمل جديدة في صناعات أشباه الموصلات خلال العام الماضي.

وقال التقرير إن معدل مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي الكوري بلغت 64.5% في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى نسبة منذ عام 2012.



