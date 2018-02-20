معامل إنجل يحقق أعلى مستوى في كوريا منذ 17 عاما

ارتفع حجم إنفاق الأسر في كوريا الجنوبية على الغذاء إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاما، خلال العام الماضى.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الإنفاق الأسرى في البلاد 573,6 تريليون وون في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

ومن بين تلك النفقات المنزلية، بلغ حجم النفقات على الطعام 78,9 تريليون وون، بزيادة بلغت 4,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

وقال التقرير إن معامل "إنجِل" الذي يقيس نسبة الأموال التي تنفقها الأسرة على الغذاء من بين إجمالي نفقاتها، قد وصل إلى 13,8% في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بالعام الأسبق.

وأوضح التقرير أن هذا المستوى هو الأعلى منذ عام 2000 عندما وصل معامل إنجل وقتها إلى 13,9%.