شركات عملات إلكترونية تنقل أموال عملائها دون موافقتهم

اتضح أن اثنتين من كبريات الشركات العاملة في مجال العملات الإلكترونية في كوريا الجنوبية قد قامت بنقل أموال عملائهما إلى حسابات أخرى، دون موافقتهم.

وأوضح تقرير لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" أن المستثمرين في البورصة يحملون حسابات الأسهم الخاصة بهم خلال عمليات تداول الأسهم، ويمكن فقط لأصحاب الحسابات القيام بالإيداع أو السحب، بينما يمكن للشركات العاملة في مجال العملات الإلكترونية استخدام حسابات العملاء لإيداع أو سحب المال بحريّة.

وقد تبين أن اثنتين من كبريات شركات تداول العملات الإلكترونية في كوريا قد قامتا بتحويل 14 تريليون وون من حسابات العملاء إلى حسابات مصرفية أخرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية دون الحصول على موافقة عملائها.

وأوضحت الشركتان أنهما وضعتا تلك الأموال في حسابات أخرى ببساطة من أجل راحة العملاء.