الحكومة الكورية تدعو شركة جنرال موتورز لحل قضية الشفافية أولا

أكتب :

2018-02-20 14:02:35

تحديث :

2018-02-20 14:02:35

الحكومة الكورية تدعو شركة جنرال موتورز لحل قضية الشفافية أولا

أكد وزير الصناعة الكوري "بيك أون كيو" مجددا على أن الحكومة الكورية لا تستطيع تقديم دعم مالي لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية ما لم تؤكد التزامها بتنفيذ استثمارات جديدة وتطوير إدارتها.
وأدلى الوزير "بيك" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين في مقر الحكومة في مدينة سيجونغ، حيث أضاف أنه يتعين على فرع شركة جنرال موتورز في كوريا معالجة مشكلة الافتقار إلى الشفافية في الإدارة أولا.
وأشار الوزير الكوري إلى أن هناك العديد من الشروط المسبقة لتقديم مثل ذلك الدعم المالي الذي تطالب به جنرال موتورز كوريا، موضحا أنه يتوجب على الشركة أن تؤكد التزامها بتحسين الإدارة على المدى الطويل.
وقال أيضا إن تقديم حوافز للشركات الأجنبية يجب أن يتقرر وفقا للوائح منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الدعم الذي قد تقدمه الحكومة لشركة جنرال موتورز كوريا يجب ألا ينتهك لوائح التجارة الدولية.

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