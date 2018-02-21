جنرال موتورز تفتتح مصنعا في كانساس بعد إغلاق مصنعها في كوريا

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز"، التي قررت مؤخرا إغلاق أحد مصانعها الأربعة في كوريا الجنوبية بنهاية مايو القادم، أنها سوف تستثمر 265 مليون دولار في بناء مصنع جديد في الولايات المتحدة.

وأوضحت "جنرال موتورز" أمس الثلاثاء أنها سوف تنشيء مصنعا فى مدينة "كانساس سيتي" بولاية "ميسوري"، لإنتاج أول سيارة "كاديلاك إكس تي 4" رباعية الدفع.

وقالت الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات إن هذه الاستثمارات سوف تؤدي إلى خلق حوالي 500 فرصة عمل جديدة، بعد أن فقد حوالي 700 شخص وظائفهم في مصنع "كانساس" العام الماضى.

ويأتي هذا القرار على خلفية عدد من الأخبار السيئة بشأن التوظيف في قطاع التصنيع في مدينة "كانساس سيتي"، حيث أعلن مصنع "هارلي ديفيدسون" أنه سيغلق أبوابه في عام 2019، وهو ما أدى إلى فقدان حوالي 800 وظيفة، كما أعلن مصنع "بروكتر آند غامبل" عن خطط مماثلة للإغلاق ستؤدي إلى فقدان 280 وظيفة ثابتة و350 وظيفة أخرى فرعية.