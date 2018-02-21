كوريا تحقق عجزا قياسيا في القطاع السياحي في عام 2017

سجلت كوريا الجنوبية عجزا قياسيا في حسابها السياحى خلال العام الماضى بسبب الإجراءات الانتقامية الصينية ضد سيول نتيجة لقرار نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد المواطنين الكوريين المسافرين إلى الخارج.

وقال تقرير صادر عن هيئة السياحة الكورية اليوم الأربعاء إن الإيرادات السياحية التي ينفقها الأجانب فى كوريا بلغت خلال العام الماضي 13,3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 22,5% مقارنة بالعام الأسبق.

وأضاف التقرير أن حجم إنفاق الكوريين الجنوبيين في الخارج خلال العام الماضي قد تجاوز 27 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14,3% مقارنة بالعام الأسبق.

وأوضح التقرير أن العجز السياحي الناتج عن هذه الإيرادات والنفقات قد بلغ 13,7 مليارت دولار، أى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2016. وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد سجلت عجزا في حسابها السياحي للسنة السابعة عشرة على التوالي، أي منذ عام 2001.