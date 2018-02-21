ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا في يناير

ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر خلال شهر يناير الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لزيادة برودة الجو في هذا الشتاء.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم الاستهلاكي في المستقبل، قد وصل إلى 103 نقاط في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0,4% مقارنة بالشهر الأسبق.

ويعتبر هذا أسرع نمو للمؤشر منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0,7%.

وقال التقرير إن من بين الأسباب الأساسية لهذا النمو ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية، بنسبة 2,5% في الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن أسعار المنتجات الزراعية قد ارتفعت بشكل خاص بنسبة 8,7%، وهي أكبر زيادة منذ شهر أغسطس من العام الماضي، عندما بلغت نسبة ارتفاعها 14,2%.