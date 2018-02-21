جنرال موتورز تقدم اقتراحا للحكومة الكورية بمبادلة الديون بأسهم

أكتب :

2018-02-21 11:59:20

تحديث :

2018-02-21 11:59:20

جنرال موتورز تقدم اقتراحا للحكومة الكورية بمبادلة الديون بأسهم

عرضت شركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" على الحكومة الكورية تحويل ديون تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات وون مستحقة على فرعها في كوريا الجنوبية، إلى أسهم، مقابل الحصول على دعم مالي من الحكومة.
ونقلت "جنرال موتورز" هذا المقترح لمبادلة الديون مقابل الأسهم إلى حكومة سيول من أجل الحفاظ على أعمالها في كوريا.
كما أعلنت الشركة عن خطة للحفاظ على إنتاجها السنوي من السيارات في كوريا، والبالغ حجمه 500 ألف سيارة، عن طريق تخصيص سيارات دفع رباعي جديدة في مصنعها في "بوب يونغ"، وسيارات دفع رباعي جديدة في مصنعها في "تشانغ وان".
ولم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الصفقة على بنك التنمية الكوري الذي تملكه الدولة، والذي يمتلك بدوره 17% من أسهم "جنرال موتورز كوريا".
وكانت جنرال موتورز قد أعلنت مؤخرا أنها قررت إغلاق مصنعها في مدينة "كون سان" الكورية بحلول شهر مايو القادم، حيث ظل يعمل بنسبة 20% من طاقته الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>