جنرال موتورز تقدم اقتراحا للحكومة الكورية بمبادلة الديون بأسهم

عرضت شركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" على الحكومة الكورية تحويل ديون تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات وون مستحقة على فرعها في كوريا الجنوبية، إلى أسهم، مقابل الحصول على دعم مالي من الحكومة.

ونقلت "جنرال موتورز" هذا المقترح لمبادلة الديون مقابل الأسهم إلى حكومة سيول من أجل الحفاظ على أعمالها في كوريا.

كما أعلنت الشركة عن خطة للحفاظ على إنتاجها السنوي من السيارات في كوريا، والبالغ حجمه 500 ألف سيارة، عن طريق تخصيص سيارات دفع رباعي جديدة في مصنعها في "بوب يونغ"، وسيارات دفع رباعي جديدة في مصنعها في "تشانغ وان".

ولم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الصفقة على بنك التنمية الكوري الذي تملكه الدولة، والذي يمتلك بدوره 17% من أسهم "جنرال موتورز كوريا".

وكانت جنرال موتورز قد أعلنت مؤخرا أنها قررت إغلاق مصنعها في مدينة "كون سان" الكورية بحلول شهر مايو القادم، حيث ظل يعمل بنسبة 20% من طاقته الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.