تباطؤ الارتفاع في ديون الأسر في الربع الأخير من العام الماضي

تجاوزت الديون الأسرية في كوريا الجنوبية 1450 تريليون وون العام الماضي، لكن معدل زيادتها تباطأ بشكل ملحوظ.

ووفقًا لبيانات أولية صادرة في تقرير للبنك المركزي الكوري اليوم الخميس، اتضح أن القروض والديون الأخرى المستحقة على الأسر الكورية قد سجلت أكثر من 1450 تريليون وون، حتى الربع الأخير من العام الماضي.

ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 31.6 تريليون وون عن الربع الذي سبقه، لكنه يقل بمقدار 14.5 تريليون وون، عن نفس الفترة من العام الأسبق.

وقال البنك المركزي إن الزيادة الأخيرة تعد الأقل في ربع سنوي أخير منذ عام 2014، عندما سجلت الزيادة 28.8 تريليون وون.

وقد ارتفعت الديون الأسرية بمقدار 108.4 تريليون وون في العام الماضي، وهي أقل زيادة أيضًا منذ عام 2014.







