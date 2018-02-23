تباطؤ الارتفاع في ديون الأسر في الربع الأخير من العام الماضي

أكتب :

2018-02-22 15:24:39

تحديث :

2018-02-22 15:24:49

تباطؤ الارتفاع في ديون الأسر في الربع الأخير من العام الماضي

تجاوزت الديون الأسرية في كوريا الجنوبية 1450 تريليون وون العام الماضي، لكن معدل زيادتها تباطأ بشكل ملحوظ.
ووفقًا لبيانات أولية صادرة في تقرير للبنك المركزي الكوري اليوم الخميس، اتضح أن القروض والديون الأخرى المستحقة على الأسر الكورية قد سجلت أكثر من 1450 تريليون وون، حتى الربع الأخير من العام الماضي.
ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 31.6 تريليون وون عن الربع الذي سبقه، لكنه يقل بمقدار 14.5 تريليون وون، عن نفس الفترة من العام الأسبق.
وقال البنك المركزي إن الزيادة الأخيرة تعد الأقل في ربع سنوي أخير منذ عام 2014، عندما سجلت الزيادة 28.8 تريليون وون.
وقد ارتفعت الديون الأسرية بمقدار 108.4 تريليون وون في العام الماضي، وهي أقل زيادة أيضًا منذ عام 2014.



  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>