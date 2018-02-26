الحكومة تدرس وضع ميزانية تكميلية منقحة لتوفير فرص عمل للشباب

قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الكورية أمس الأحد إنه يتم حاليا إجراء دراسة حول كيفية ضمان الميزانية اللازمة لاتخاذ التدابير الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أنه سيتم وضع ميزانية تكميلية منقحة لهذا الغرض إذا لم تكن الميزانية الحالية كافية لتنفيذ تلك التدابير.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تخصيص ميزانية تكميلية خلال 3 أشهر من وضع الميزانية الحكومية في كوريا الجنوبية، منذ عامي 1998 و1999 اللذين تعرضت فيهما كوريا الجنوبية للأزمة المالية لعالمية، وعام 2009 الذي ضربت فيه الأزمة أسواق المال العالمية.

وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد دعا إلى بذل قصاري الجهود لخلق فرص عمل أكثر للشباب، وذلك في اجتماع حكومي عقد يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي.

وحذر الرئيس من أن الحكومة إذا لم تبذل المزيد من الإجراءات الفعالة والجذرية لتخفيف بطالة الشباب خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، فإن الشباب الكوريين سيجدون فرص عمل أقل بكثير.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإجراءات الخاصة بخلق فرص عمل للشباب خلال شهر مارس القادم.

