عدد الأجانب القادمين إلى كوريا يقل عن مليون لأول مرة منذ 8 أشهر

بلغ عدد الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية 978 ألفا و18 شخصا في شهر يناير الماضي.

وطبقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل الكورية اليوم الاثنين، انخفض عدد الأجانب القادمين للبلاد في شهر يناير الماضي بنسبة 14.6% مقارنة بالشهر الأسبق، وبنسبة 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل عدد الأجانب القادمين إلى كوريا عن مليون شخص منذ شهر مايو من العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 993 ألفا و873 شخصا.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الكوريين المسافرين للخارج بلغ مليونين و888 ألفا و922 شخصا في شهر يناير الماضي ، بزيادة نسبتها 19.1% مقارنة بالشهر الأسبق، و22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن عدد الكوريين المسافرين للخارج قد تجاوز لأول مرة مليونين في شهر يناير من عام 2016 .

