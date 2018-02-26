سام سونغ تكشف عن هاتفها الجديد غالاكسي إس 9

كشفت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات أمس الأحد عن هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9" قبل يوم واحد من افتتاح مؤتمر برشلونة للهواتف الجوالة، الذي يعتبر أحد أضخم الملتقيات التكنولوجية الدولية.

وقالت الشركة إنه لم يحدث تغيير كبير في التصميم، لكن الجهاز يحمل عددا من المميزات، مثل الكاميرا المتقدمة، حيث تضم الكاميرا الملحقة بالهاتف حساسا فائق السرعة بتقنية "البيكسل المزدوج"، مع قوة معالجة سريعة ومخصصة، ومساحة ذاكرة واسعة تتيع التقاط صور عالية الجودة، كما تمكّن المستخدم من تصوير ملفات فيديو بحركة بطيئة جدا.

ويضمن الهاتف "غالاكسي إس 9" أيضا صورا مشرقة في بيئات الضوء المنخفض.

ويستطيع المستخدم إنشاء رموز تعبيرية تشبه وتعكس شخصيته إلى حد كبير.

وسيتم إطلاق هواتف "غالاكسي إس 9" في السوق بدءا من يوم السادس عشر من شهر مارس القادم.

