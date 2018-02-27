البنك المركزي الكوري يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الكوري، كما كان متوقَّعًا، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.5%.

وخلال اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك، والذي عقد اليوم الثلاثاء، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، بعدما كان قد قرر رفعه بنسبة ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ ست سنوات وخمسة أشهر، في شهر نوفمبر الماضي.

وإذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الشهر القادم كما هو متوقع، فسوف يتجاوز سعر الفائدة الأمريكي سعر الفائدة في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات.

ولن يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكي إلى تدفق رؤوس الأموال على الفور، لكنَّه من المرجح أن يصبح عبئًا على الاقتصاد الكوري الجنوبي إذا اتسعت الفجوة بين سعري الفائدة في البلدين.

وبعد قرار تثبيت سعر الفائدة، قال البنك في بيان له إن الاقتصاد يحافظ على اتجاهه نحو النمو، مما يبقي على توقعات البنك للنمو لهذا العام بنسبة 3%.