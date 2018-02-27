انخفاض مؤشر ثقة المستهلك للشهر الثالث على التوالي

انخفض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية في شهر فبراير، للشهر الثالث على التوالي، بعد زيادة الضغوط التجارية من الولايات المتحدة، والمخاوف من رفع سعر الفائدة الأمريكي.

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجراه البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ المؤشر المركب لثقة المستهلك لهذا الشهر 108.2 نقطة، بانخفاض قدرة 1.7 نقطة عن الشهر السابق.

وقد شهد المؤشر انخفاضًا مضطردًا منذ شهر ديسمبر، منذ ارتفاعه في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.

وتعني قيمة المؤشر فوق 100 درجة أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين بمستقبل الاقتصاد.

وقال البنك المركزي إن هذا الانخفاض يأتي بسبب تزايد الضغوط التجارية من قبل الولايات المتحدة، وهبوط أسعار الأسهم، وسط التوقعات بإسراع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إجراءت التشديد النقدية.