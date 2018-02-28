انخفاض معنويات الأعمال في كوريا للشهر الثاني في فبراير

أكتب :

2018-02-28 11:43:35

تحديث :

2018-02-28 12:55:47

انخفاض معنويات الأعمال في كوريا للشهر الثاني في فبراير

تدهورت معنويات الشركات الكورية الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر فبراير.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر مسح الأعمال في البلاد لشهر فبراير إلى 77 نقطة، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بما كان عليه في يناير.
وقد ارتفع المؤشر الشهري في شهريْ نوفمبر وديسمبر الماضييْن، لكنه عاد لينخفض بعد ذلك لمدة شهرين على التوالي.
ويقيس هذا المؤشر ثقة الشركات في السوق لتنفيذ الأعمال، بحيث يدل إذا زاد عن 100 على أن غالبية الشركات لديها نظرة إيجابية نحو مستقبل الاقتصاد.
وقد بلغ المؤشر الفرعي للصناعات التحويلية 75 نقطة، بانخفاض نقطتين عن الشهر الماضي. ويعد هذا الرقم أقل رقم يتم تسجيله منذ أن سجل أيضا 75 نقطة في شهر يناير من العام الماضى. وانخفض مؤشر الشركات الكبرى من 85 إلى 83 نقطة، في حين ارتفع مؤشر المصنعين الصغار بنقطة واحدة إلى 64.

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