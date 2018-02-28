استجواب الرئيس السابق لشركة أوري للخدمات المالية في اتهامات بالرشوة

تحقق النيابة العامة حاليا في ادعاءات بأن الرئيس السابق لشركة "أوري" للخدمات المالية، التي تعد من أكبر الشركات من نوعها في كوريا الجنوبية، قد عرض ملايين الدولارات كرشوة للرئيس الأسبق "لى ميونغ باك"، من أجل تسهيل الحصول على هذا المنصب.

وقالت مصادر في النيابة العامة اليوم إن مكتب النيابة لمنطقة وسط سيول قد استدعى واستجوب "لى بال سُنغ"، الرئيس السابق لشركة "أوري" القابضة للخدمات المالية، كمشتبه به فى ادعاءات الرشوة الجديدة الموجهة إلى الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".



وأوضحت المصادر أن "لي بال سنغ"، الذي ترأس الشركة المالية من عام 2008 إلى عام 2013، متهم بأنه قدم حوالي مليارى وون كرشوة إلى الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في عام 2008 بعدما تم انتخابه، وأنه سلم أموالا للرئيس الأسبق في عدة مناسبات من خلال "لي سانغ جو"، زوج الابنة الكبرى للرئيس الأسبق.

وتشتبه النيابة في أن "لي بال سنغ" قد عرض تلك الرشاوى للحصول على منصب رئيس شركة "أوري"، حيث كانت حكومة "لي ميونغ باك" أكبر مساهم في تلك الشركة حينذاك.



