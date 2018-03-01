4 % زيادة في الصادرات الكورية في فبراير

أكتب :

2018-03-01 14:45:28

تحديث :

2018-03-01 14:47:45

4 % زيادة في الصادرات الكورية في فبراير

واصلت الصادرات الكورية نموها الشهري للشهر السادس عشر على التوالي، في شهر فبراير المنصرم.
وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم إن الصادرات في شهر فبراير زادت بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 44 مليارا و880 مليون دولار.
ورغم أن نسبة النمو قد انخفضت بالمقارنة مع شهر يناير الماضي الذي شهد نموا بـ22.3%، إلا أنها حافظت على النمو للشهر السادس عشر على التوالي.
وقال التقرير إنه كان من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو نتيجة لأسباب عديدة، بما فيها انخفاض عدد أيام العمل نتيجة لإجازة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، إلا أنها حققت نتائج جيدة.
وأوضح التقرير أن معدل الصادرات اليومية في شهر فبراير بلغ مليارين و300 مليون دولار ليسجل رقما قياسيا في هذا المجال من بين أشهر فبراير الماضية.
أما الواردات فقد بلغت 41 مليارا و570 مليون دولار بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لتسجل زيادة بمقدار 14.8%.
وبذلك سجل الحساب الجاري الكوري فائضا بلغ 3 مليارات و310 ملايين دولار، وهو فائض للشهر الثالث والسبعين على التوالي.

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