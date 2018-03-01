جنرال موتوز كوريا تسجل عجزا يبلغ 900 مليار وون في العام الماضي

اتضح أن شركة "جنرال موتورز كوريا" قد سجلت عجزا يبلغ حوالي 900 مليار وون، أي ما يزيد عن 800 مليون دولار، في العام الماضي، كما سجلت أقل مستوى من المبيعات منذ الأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي.

وطبقا للحكومة الكورية والبنك الصناعي الكوري، قدمت الشركة تقريرا في هذا الشأن مرفقا بطلبها من الحكومة الكورية تقديم دعم مالي كبير.

وأوضحت الشركة أن خسائرها الصافية كوريا بلغت حوالي 900 مليار وون في العام الماضي، بعدما كانت 353 مليارا و400 مليون وون في عام 2014، و986 مليارا و800 مليون وون في عام 2015، ثم 613 مليارا و500 مليون وون في عام 2016، مما يشير إلى أنها سجلت خسائر ضخمة للعام الرابع على التوالي.

ويبلغ إجمالي تلك الخسائر خلال هذه الفترة 3 تريليونات وون، وهو ما دفعها إلى زيادة القروض من 435% في عام 2014 إلى 1062% في عام 2015، ثم 84980% في نهاية عام 2016.

وقد بلغ حجم خسائرها التشغيلية في العام الماضي 800 مليار وون.



