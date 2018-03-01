واشنطت تسعى إلى تحسين اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية

قالت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنها تعتزم مواصلة تحسين اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وأصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا عن سياساتها التجارية أمس الأربعاء، دعت فيه إلى "تجارة حرة وعادلة وتبادلية"، وتعهدت بالتفاوض على اتفاقات تجارية تركز على مصالح "جميع الأمريكيين".

وخفَّف التقرير من اللهجة السابقة التي كانت تشير إلى اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بأنها "كارثية"، والتي كانت تدعو لإلغائها.

وقال البيت الأبيض إنه ينظر حاليًّا في مقترحات وزارة التجارة بفرض قيود أكثر صرامة، على واردات الصلب والألومنيوم.

كما قال إن الإدارة الأمريكية سوف تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن الشركات الأجنبية مثل "سام سونغ" و"إل جي" ستفي بالتزاماتها حول تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت إجراءات حماية تجارية على الواردات من الغسالات واللوحات الشمسية، في شهر يناير الماضي.