زيادة معدل الإنتاج الصناعي الكوري بنسبة 1.2% في يناير

شهد معدل الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا زيادة في شهر يناير الماضي.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ معدل الزيادة في الإنتاج الصناعي في شهر يناير الماضي 1.2% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثالث على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المحلي في شهر يناير الماضي قد زاد أيضا بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر الأسبق، وأن الاستثمار في المنشآت الصناعية قد شهد زيادة بنسبة 6.2% في يناير الماضي وللشهر الثالث على التوالي.

وأضاف التقرير أن مؤشر الدورة الاقتصادية الحالية في شهر يناير الماضي قد شهد ارتفاعا بـ0.1 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق، كما أن مؤشر الدورة الاقتصادية المستقبلية شهد ارتفاعا بـ0.1 نقطة أيضا.

