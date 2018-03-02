الحكومة تناقش تدابير لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب

أكتب :

2018-03-02 14:25:34

تحديث :

2018-03-02 15:29:01

الحكومة تناقش تدابير لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب

عقدت الحكومة الكورية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة التدابير الهادفة إلى مواجهة خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لفرض نسبة 25% من الرسوم الجمركية على واردات منتجات الصلب من جميع الدول.
وجاء هذا الاجتماع بعد أن عبر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اعتزامه فرص رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب بناء على المادة 232 من القانون الأمريكي التي تتيح للرئيس اتخاذ قرارات ضد الواردات التي تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لمواجهة الإجراءات الأمريكية باستخدام جميع الوسائل الممكنة.
الجدير بالذكر أن وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ" يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة حيث يجرى اتصالات مع مسؤولين في الدوائر السياسية والاقتصادية والإدارية هناك، لبحث القضايا التجارية المعلقة بين سيول وواشنطن.

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