إجمالي قيمة الأرباح التشغيلية للبنوك الكورية يتجاوز 11 تريليون وون

أكتب :

2018-03-02 14:26:50

تحديث :

2018-03-02 14:55:34

إجمالي قيمة الأرباح التشغيلية للبنوك الكورية يتجاوز 11 تريليون وون

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، بلغ إجمالي قيمة الأرباح التشغيلية للبنوك الكورية 11.2 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة مقدارها 9 تريليونات وون مقارنة بالعام الأسبق.
وأرجعت هيئة الرقاية المالية السبب في زيادة الأرباح التشغيلية للبنوك الكورية إلى انخفاض حجم السندات غير القابلة للتحصيل نتيجة لانتهاء عملية الإصلاحات الهيكلية لصناعات بناء السفن والملاحة البحرية في العام الماضي.
كما أرجعت السبب إلى زيادة حجم عائدات الفوائد الناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة، حيث بلغ حجم عائدات فوائد البنوك الكورية 37.3 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة مقدارها 3 تريليونات وون مقارنة بالعام الأسبق.
وكانت البنوك الكورية قد قامت بتخفيض 4 آلاف من العدد الإجمالي لموظفيها خلال العام الماضي ضمن إصلاحاتها.

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