تعزيز معايير الانبعاثات المسموح بها لسيارات الديزل والدراجات

قررت الحكومة الكورية تعزيز معايير الانبعاثات المسموح بها للسيارات التي تعمل بوقود الديزل والدرجات.

وسيتم تطبيق المعايير الجديدة بدءا من اليوم الجمعة على السيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تعمل بوقود الديزل والتي تم إنتاجها بعد يوم الأول من شهر سبتمبر من عام 2016 اعتمادا على المعايير الأوربية الحديثة "يورو 6".

وستكون الدراجات النارية التي تتجاوز سعتها "50 سي سي" خاضعة للفحوصات لأول مرة طبقا لمعايير الانبعاثات الجديدة.



الجدير بالذكر أن عدد الدراجات النارية في كوريا يبلغ 2.2 مليون، وتصل حصتها من إجمالي الانبعاثات الغازية 8.6%.

وتوقعت وزارة البيئة الكورية أن يسهم تطبيق المعايير الجديدة في تخفيض ثلاثة آلاف و187 طنا من الانبعاثات الغازية خلال السنوات العشر القادمة.

