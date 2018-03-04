نقابات العمال بشركة كومهو للإطارات تعارض بيع الشركة في الخارج

أعلنت نقابة العمال بشركة كوهو للإطارات المحلية أنها سوف تلغي الخطة التي وضعتها مع الإدارة لانقاذ الشركة وذلك احتجاجا على خطط لبيع الشركة المتعثرة لشركة صينية.

هذا وعقدت نقابة العمال مؤتمرا صحفيا ومظاهرة في غوانغجو اليوم السبت وتعهدت بالنضال لمنع بيع الشركة. وقال العمال المنضوون تحت اتحاد نقابة العمال إن الدائنين وبنك كوريا للتنمية يلقون باللائمة في فشل إدارة مصنع كومهو للإطارات في الصين على العمال المحليين في كوريا، وقالوا انهم سوف يسعون بكل الوسائل الممكنة من اجل منع خطة الدائنين ببيع كومهو لشركة اجنبية.

وكانت نقابة العمال قد اطلقت اضرابا جزئيا لمدة ساعتين في كل فترة مناوبة اليوم السبت وذلك في مصانعها في غوانغجو و غوكسيونغ بمقاطعة جنوب جيولا، وسوف يرتفع الاضراب إلى اربع ساعات يوم الأحد ثم يتحول إلى اضراب شامل ابتداء من الاثنين المقبل.

يذكر انه وبناء على طلب الدائنين، قدمت إدارة شركة كومهو ونقابة العمال خطة اوائل هذا الاسبوع لتطبيع عمليات الانتاج في الشركة المتعثرة ماليا، حيث تتضمن الخطة تخفيض في الأجور بنسبة 20% والحصول على موافقة نقابة العمال في حال بيع الشركة في الخارج. لكن على اية حال، اعلن الدائنون وبنك كوريا للتنمية امس الجمعة عن خطة لبيع كومهو إلى شركة غينغداو الصينية في النصف الأول من هذا العام.

