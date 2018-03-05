كوريا تسجل أعلى رقم في تصدير المنتجات النفطية العام الماضي

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين أن حجم إنتاج وصادرات واستهلاك المنتجات النفطية وحجم واردات النفط الخام في البلاد، قد سجل أعلى مستوى له خلال العام الماضي.



وطبقا لتقرير صادر عن الوزارة، بلغ حجم صادرات المنتجات النفطية الكورية 590 مليون برميل في العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك زيادة للعام الرابع على التوالي.



وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات وقود الديزل الخاصة بالسفن إلى تايوان بلغ 35.4 مليون برميل، بعد أن كان 25.7 مليون برميل.

وشهد حجم صادرات الوقود الخاصة بالطائرات زيادة كبيرة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على الطيران.



كما أشار التقرير إلى أن حجم واردات النفط الخام بلغ مليارا و120 مليون برميل في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بالعام الأسبق.

وبلغ حجم إنتاج المنتجات النفطية مليارا و220 مليون برميل في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بالعام الأسبق.

أما حجم استهلاك المنتجات النفطية في كوريا الجنوبية فبلغ 940 مليون برميل في العام الماضي، بزيادة 1.5% مقارنة بالعام الأسبق.

