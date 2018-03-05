أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن توقع عددا من الصفقات

استطاعت كبريات الشركات الكورية لبناء السفن الحصول على سلسلة من الصفقات منذ بداية هذا العام.

وطبقا لما أعلنته دوائر بناء السفن الكورية اليوم الاثنين، حصلت شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة على صفقة لبناء ناقلتين للغاز الطبيعي المسال من أوربا.

وتمكنت شركة "هيون ديه" من الحصول على ما قيمته 800 مليون دولار من الصفقات لبناء ثماني سفن خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث أبرمت اتفاقيتين لبناء ناقلتين أخريين للغاز الطبيعي المسال وناقلتين للنفط الخام في نهاية شهر فبراير الماضي، كما أبرمت صفقة أخرى لبناء ناقلتين للغاز يوم الأول من شهر مارس الجاري.

وبلغت قيمة صفقات بناء السفن التي حصلت عليها شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة في شهر يناير الماضي، مليار دولار.

وبهذا بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي حصلت عليها "هيون ديه" منذ بداية هذا العام، مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، استطاعت شركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة الحصول على ما قيمته مليار و30 مليون دولار من الصفقات لبناء 12 سفينة منذ بداية هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة "ديه وو" لبناء السفن على صفقات تقدر قيمتها بـ800 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي فقط، و1.2 مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى الآن.

