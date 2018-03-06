كوريا تسجل عجزا سياحيا قياسيا في يناير

أكتب :

2018-03-06 11:04:01

تحديث :

2018-03-06 11:04:01

كوريا تسجل عجزا سياحيا قياسيا في يناير

سجلت كوريا الجنوبية عجزا قياسيا فى حسابها السياحي خلال شهر يناير الماضي بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين الكوريين الذين سافروا إلى الخارج خلال العطلات الشتوية. وطبقا لتقرير تضمن بيانات أولية أصدره البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، اتضح أن حساب الخدمات سجل عجزا قدره 4 مليارات و490 مليون دولار في شهر يناير الماضي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.
وعلى وجه الخصوص، سجل العجز في القطاع السياحي الكوري رقما قياسيا بلغ مليارين و160 مليون دولار في يناير، حيث بلغت عائدات السياحة التي ينفقها الأجانب في كوريا مليارا و90 مليون دولار، بينما انفق الكوريون الجنوبيون في الخارج رقما قياسيا بلغ 3 مليارات و240 مليون دولار.
وأرجع التقرير هذا العجز إلى الزيادة القياسية في عدد الكوريين الذين سافروا إلى الخارج، والتي بلغت نسبتها 22,4% مقارنة بالعام الماضي، وأيضا الانخفاض في عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الجنوبية، والذي بلغت نسبته 46% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف التقرير أن إجمالي الفائض في الحساب الجاري للبلاد قد بلغ مليارين و680 مليون دولار في يناير، وهو فائض للشهر الحادي والسبعين على التوالي، أي منذ شهر مارس من عام 2012.

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