وزير التجارة الكوري يزور الولايات المتحدة لمناقشة جمارك الصلب

أكتب :

2018-03-06 15:37:26

تحديث :

2018-03-06 15:37:26

وزير التجارة الكوري يزور الولايات المتحدة لمناقشة جمارك الصلب

غادر وزير التجارة الكوري الجنوبي "كيم هيون تشونغ" البلاد اليوم الثلاثاء متوجها إلى الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال عشرة أيام، سعيًا للحصول على إعفاء لصادرات المنتجات من الصلب الكوري من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تم فرضها مؤخرا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن "كيم" سيجتمع خلال تلك الزيارة التي تستمر أربعة أيام، مع نواب البرلمان وكبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الممثل التجاري "روبرت لايتهايزر".
وخلال رحلته الأسبوع الماضي التي استغرقت خمسة أيام، التقى الوزير "كيم" مع "غاري كون"، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، و"ويلبر روس" وزير التجارة، بالإضافة إلى نواب ورجال صناعة، لبحث القضايا التجارية.
وخلال الاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي أوضح "كيم" أن واردات كوريا الجنوبية من الصلب الصيني لا تستهدف السوق الأمريكية، مشيرًا إلى أنه من بين صادرات الصلب الكورية إلى الولايات المتحدة يتم استخدام 2.4% فقط من المواد الصينية.
ومن المتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" 25% رسومًا جمركية على واردات بلاده من الصلب، و10% على واردات الألمونيوم، خلال هذا الأسبوع.

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