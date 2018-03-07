لجنة الأجور تفشل في التوصل إلى اتفاق حول نطاق الحد الأدنى للأجور

فشلت مجموعات العمل وممثلو قطاع الأعمال في الاتفاق على نطاق الحد الأدنى للأجور.

وعقدت لجنة الحد الادنى للأجور اجتماعا أمس الثلاثاء فى سيول، بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، للتوصل إلى اتفاق حول ما إذا كانت سيتم تضمين المكافآت وبدلات العمل الإضافي والعمل الليلي والعطلات في الأجر الأساسي أو في الحد الأدنى للأجور.

ولكن لم يتمكن أعضاء اللجنة من تضييق شُقة الخلافات فيما بينهم، ومن ثم اختتمت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق.

وتعتزم اللجنة إحالة هذه المسألة إلى الحكومة دون عقد جلستها الثانية التي كان من المقرر لها اليوم الأربعاء.

وبناء على مناقشات اللجنة، من المرجح أن تقرر وزارة العمل ما إذا كان ينبغي تعديل القانون ذي الصلة من خلال التشاور مع البرلمان.

ويشمل الحد الأدنى لأجور العمال حاليا الأجر الأساسي وغيره من الأجور المدفوعة بانتظام، لكنه يستثني العلاوات والبدلات.



