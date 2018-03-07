1 من بين كل 5 شباب كوريين يشتري عملات رقمية

اتضح أن أكثر من 20% من الشباب الكوريين في فئة العشرينيات من العمر قد جربوا شراء عملات افتراضية "بيت كوين"، كما اتضح أنه قد ارتفعت نسبة تجربة الشراء كلما انخفض السن.

جاء ذلك في تقرير تضمن نتائج مسح أجراه الصندوق الكوري لحماية المستثمرين الماليين، على ألفين و530 مواطن كوري تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما ويقيمون في سيول وأكبر ست مدن كورية إلى جانب مقاطعة كيونغ كي، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أجاب 13.9% منهم بأنهم قاموا بشراء عملات رقمية مرة واحدة على الأقل، وقال 7.5% منهم إنهم جربوا شراءها لكنهم لا يمتلكونها حاليا، وقال 6.4% إنهم اشتروها ويمتلكونها حاليا.

واتضح من خلال الاستبيان أن نسبة تجربة شراء العملات الرقمية ترتفع لدى المواطنين الأصغر سنا، حيث بلغت نسبة أولئك الذين جربوا شراءها من فئة العشرينيات من العمر 22.7% لتحتل المركز الأول، وفي فئة الثلاثينيات 19.3%، وفي الأربعينيات 12.0%، وفي الستينيات 10.5%، بينما بلغت المشترين في الخمسينيات 8.2 % لتسجل الأدنى.

لكن حجم الاستثمار في العملات الرقمية يرتفع كلما زاد سن المشتري، حيث بلغ متوسط حجم الاستثمار في فئة الستينيات 6 ملايين و589 ألف وون، وفي الخمسينيات 6 ملايين و288 ألف وون، وفي الأربعينيات 3 ملايين و992 ألف وون، وفي الثلاثينيات 3 ملايين و730 ألف وون، وفي العشرينيات مليونين و934 ألف وون.

وأجاب 54.7% ممن شملهم المسح بأنهم لم يجربوا شراء عملات رقمية، إلا أنهم يعرفون عنها، وأجاب 31.3% منهم بأنهم لم يجربوا شراء تلك العملات ولا يعرفون عنها شيئا.

وحول خطط الذين لا يمتلكون عملات رقمية حاليا بشأن شرائها في المستقبل، أجاب 7% منهم فقط بنعم، بينما أجاب 69.9 % بلا.

