الحكومة تتوصل إلى قرار بشأن التعثر المالي لشركتين لبناء السفن

أكتب :

2018-03-08 15:43:49

تحديث :

2018-03-08 15:43:49

الحكومة تتوصل إلى قرار بشأن التعثر المالي لشركتين لبناء السفن

قررت الحكومة فرض حراسة قضائية على شركة "سونغ دونغ" لبناء السفن والهندسة البحرية، وإلزام شركة "إس تي إكس" لبناء السفن بإجراء جهود إنقاذ ذاتية صارمة.
وترأس وزير المالية "كيم دونغ يونغ" اجتماعًا للوزارات المعنية في سيول اليوم الخميس، تناول خلاله إجراءات إعادة الهيكلة التي وضعها الدائنون لشركات بناء السفن المتعثرة ماليًّا.
وقال "كيم" إنه خلال الشهرين الماضيين أجرت الشركات الاستشارية تحليلات مكثفة على الشركتين، بما في ذلك قدراتهما التنافسية والسبل المتاحة للإصلاح.
وأضاف الوزير أن الحكومة جمعت مجموعة واسعة من الآراء من الإدارة والعمال والخبراء.
وقال إنه في حالة إخفاق شركة "إس تي إكس" في التوصل إلى اتفاق حول إعادة الهيكلة وجهود الإنقاذ الذاتي في غضون شهر، فسوف تتخذ الحكومة خطوات تستند إلى المبادئ ذات الصلة.

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