سيول تتفاوض مع واشنطن لاستثناء المنتجات الكورية من جمارك الصلب

عقدت الحكومة الكورية اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة التدابير اللازمة لمواجهة قرار الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها من منتجات الصلب.

واتفق المشاركون على إجراء مفاوضات مع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 15 يوما حول إمكانية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات منتجات الصلب الكورية، أو استثناء بعض المنتجات الكورية التي تعاني الولايات المتحدة من نقص فيها، من فرض تلك الرسوم الجمركية.

كما اتفقوا على رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع بعض الدول المدرجة في قائمة الدول التي ستخضع منتجاتها لنسبة عالية من تعريفات الصلب الأمريكية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بيك أون كيو" إن الحكومة الكورية ستناقش مسألة تعريفات الصلب الأمريكية في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي ستجري مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الخاصة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في شهر مارس الجاري.

