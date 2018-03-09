59 % من المواطنين الكوريين يؤيدون تقليل ساعات العمل

أكتب :

2018-03-09 15:02:27

تحديث :

2018-03-09 16:17:07

59 % من المواطنين الكوريين يؤيدون تقليل ساعات العمل

عبر 6 من بين 10 مواطنين كوريين عن تأييدهم لتقليل ساعات العمل.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1005 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم السادس وحتى الثامن من شهر مارس الجاري، بلغت نسبة تأييد قرار تقليل ساعات العمل من 68 ساعة إلى 52 ساعة في الأسبوع، 59% .
أما نسبة المعارضة فقد بلغت 28%.
وأجاب 44% من المشاركين بأن تقليل ساعات العمل سيؤثر تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الكوري في الوقت الذي أجاب فيه 30% منهم أنه سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.

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