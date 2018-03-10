الحكومة تعلن عن سياستها الخاصة بتوفير فرص العمل الاسبوع القادم

من المقرر أن تكشف الحكومة الكورية عن خططها الخاصة بحل مسألة تفشي البطالة وسط الشباب وذلك الاسبوع القادم.

وسيتم الإعلان عن هذه الخطط والسياسات في الخامس عشر من شهر مارس الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي تنظمه وزارات ذات صلة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري "مون جي إين" كان قد أمر بوضع خطط خاصة لتوفير المزيد من فرص العمل من أجل الشباب عبر ضخ ميزانية اضافية طارئة لمدة 3 أو 4 سنوات قادمة، وذلك في اجتماع خاص بتوفير فرص عمل للشباب والذي عقد في يوم 25 من شهر يناير الماضي.

هذا وقد أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمالية "كيم دونغ يون" أمس الجمعة عن بذل جهوده لحل مسألة بطالة الشباب وأضاف قائلا إنه لا يستبعد تغيير نظام الضرائب الى جانب ضخ المزيد من الميزانية في هذا المجال.





