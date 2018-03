شركة سامسونغ للالكترونيات تفوز بـ55 جائزة في جوائز iF للتصميم الألمانية

فازت شركة سامسونغ للالكترونيات الكورية بـ 55 جائزة في حفل توزيع جوائزiF لتصميم المنتجات الألماني الذي يعتبر أكبر الجوائز العالمية الثلاث في مجال التصميم.

هذا وأعلنت شركة سامسونغ اليوم السبت أنها حققت رقماً قياسياً بحصولها على أكبر عدد من الجوائز، بما في ذلك أربع جوائز ذهبية في مجال المنتجات، وذلك حفل المنتدى الدولي (iF) للتصميم لعام 2018.

وقالت الشركة التي فازت باللقب الأول للثلاجة العمودية المعاصرة، وشاشة الألعاب QLED ، ومجموعة ألعاب الكمبيوتر Odyssey ، وشاحن فائق السرعة ، إنها فازت بأكبر عدد من الجوائز خلال السنوات الثلاث الأخيرة من جوائز iF للتصميم.

يشار إلى أنه من بين المنتجات الأخرى التي فازت بالجوائز الكبرى، الهواتف الذكية Galaxy S8 و Galaxy S8 Plus ، وأجهزة تلفزيون Q9" QLED" .

الجدير بالذكر أن جوائز iF للتصميم التي بدأ المنتدى العالمي الألماني تنظيمها منذ عام 1950 تعتبر ضمن أكبر الجوائز الكبرى الثلاث في العالم مثل جوائز Red Dot الألمانية وجوائز IDEA الأمريكية.