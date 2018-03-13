توقعات بوصول مبيعات أشباه الموصلات العالمية إلى 451 مليار دولار هذا العام

طبقا لتقرير صادر عن المعهد العالمي لإحصاءات أشباه الموصلات ، من المتوقع أن يصل حجم مبيعات أشباه الموصلات على مستوى العالم إلى 451 مليار دولار في هذا العام، بزيادة نسبتها 9.5% مقارنة بالعام الماضي.

وكان المعهد قد توقع في تقرير نشره في شهر نوفمبر من العام الماضي أن يرتفع حجم مبيعات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 7% هذا العام.

ومن جانبه، قال الاتحاد الأمريكي لصناعة أشباه الموصلات في تقرير أصدره يوم الخامس من مارس الجاري إن حجم مبيعات أشباه الموصلات على مستوى العالم بلغ 37.6 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 22.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الثامن عشر على التوالى.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن حجم الطلب على رقائق الذاكرة "دي رام" الخاصة بالخوادم وتخزين الهواتف المحمولة سيستمر في الارتفاع خلال النصف الثاني من هذا العام، وهو ما سيمنح شركتي "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس" الكوريتين أرباحا كبيرة خلال فترة من الزمن.

