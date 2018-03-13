الحكومة الكورية تواصل مساعيها لمواجهة زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية على الصلب

أكتب :

2018-03-12 12:29:22

تحديث :

2018-03-12 16:26:30

الحكومة الكورية تواصل مساعيها لمواجهة زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية على الصلب

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "كيم دونغ يون" أن الحكومة الكورية تبذل كل ما في وسعها لمواجهة القرار الأمريكي الأخير برفع قيمة التعرفة الجمركية على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب.
جاء ذلك في اجتماع للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية عقد اليوم الاثنين، حيث قال أيضا إن الحكومة ستقوم بإيجاد أسواق جديدة لمنتجات الصلب الكورية لتشمل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكيا الوسطى والجنوبية .
الجدير بالذكر أن وزير المالية "كيم" قد أرسل خطابا أمس الأحد إلى نظيره الأمريكي "ستيفن مينوشن" دعا فيه الولايات المتحدة إلى استثناء كوريا الجنوبية من هذه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجات الصلب.
وتخطط الحكومة الكورية لبحث هذه القضية في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي من المقرر انعقاده يومي التاسع عشر والعشرين من شهر مارس الجاري في الأرجنتين.
واتفق الوزراء المشاركون في اجتماع اليوم على اتخاذ قرار  خلال النصف الأول من هذا العام بشأن انضمام كوريا الجنوبية إلى عضوية اتفاقية المشاركة  الاقتصادية عبر المحيط الهادئ التي وقعت عليها 11 دولة يوم الثامن من مارس الجاري، من بينها اليابان وأستراليا ونيوزلاندا وكندا.

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