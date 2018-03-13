انتهاء المهلة للتفاوض بين سيول وواشنطن بشأن تدابير الحماية التجارية الأمريكية

لم تقبل الولايات المتحدة طلب كوريا الجنوبية الذي يدعو إلى إلغاء إجراءاتها الوقائية ضد استيراد الغسالات المنزلية الكورية والخلايا الشمسية وتقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن تلك الإجراءات، وبالتالي تخطط الحكومة الكورية لرفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية قريبا.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن المهلة للتفاوض بين سيول وواشنطن بشأن إجراء تعديل على إجراءات الحماية التجارية قد انتهت يوم الرابع من مارس الجاري، ولم تعلن الولايات المتحدة عن أي شيء يتعلق بإجراء تعديل حتى ذلك الحين.

وينص القرار التنفيذي للإجراءات، والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي، على أن يتم الإعلان عن نتائج التعديلات على الإجراءات خلال أربعين يوما من توقيعها.

وكانت الحكومة الكورية قد طالبت مكتب التمثيل التجاري الأمريكي يوم الرابع والعشرين من يناير الماضي بإجراء مفاوضات ثنائية، مشيرة إلى أن تدابير الحماية التجارية الأمريكية ضد المنتجات الكورية لا تتناسب مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بذلك الشأن.

