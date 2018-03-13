عدد المسنين الكوريين النشطين اقتصاديا يتجاوز عدد نظرائهم من الشباب

أكتب :

2018-03-12 13:41:22

تحديث :

2018-03-12 17:19:22

عدد المسنين الكوريين النشطين اقتصاديا يتجاوز عدد نظرائهم من الشباب

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ عدد السكان النشطين اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما، 4 ملايين و63 ألفا في العام الماضي، أي نفس المستوى الذي كان عليه في العام الأسبق.
وبلغ عدد المسنين النشطين اقتصاديا الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما 4 ملايين و210 آلاف خلال نفس الفترة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد المسنين النشطين اقتصاديا عدد نظرائهم من الشباب. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تسارع وتيرة ظاهرة الشيخوخة في كوريا الجنوبية خلال الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المسنين في كوريا الجنوبية الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما قد زاد بمقدار 495 ألف شخص في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، حيث تجاوز لأول مرة إجمالي عدد المسنين 10 ملايين، وإجمالي عدد المسنين النشطين اقتصاديا 4 ملايين.
أما عدد الشباب النشطين اقتصاديا فلم يشهد زيادة في العام الماضي، بينما زاد فيه عدد الشباب في العشرينيات بمقدار 64 ألفا، ليصل إجمالي عددهم إلى 6 ملايين و360 ألف شخص.

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