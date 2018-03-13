وزير التجارة الكوري يقوم مجددا بزيارة للولايات المتحدة

من المقرر أن يقوم وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ" بزيارة للولايات المتحدة بدءا من يوم الغد الثلاثاء ليبحث مع الجانب الأمريكي إمكانية الحصول على استثناء من الرسوم الجمركية الأمريكية العالية على منتجات الصلب الكورية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها وزير التجارة الكوري بزيارة للولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وستقوم الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها من منتجات الصلب، وبنسبة 10% على وارداتها من منتجات الألومنيوم من كوريا الجنوبية وغيرها من الدول، بدءا من يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، إذا لم يتم استثناء كوريا من تلك الرسوم حتى يوم الثالث والعشرين من مارس.

وقد تم بالفعل استثناء 3 دول من تلك الرسوم، وهي: كندا والمكسيك وأستراليا.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، انخفض حجم تصدير منتجات الصلب الكورية بنسبة 31.5% في العام الماضي مقارنة بعام 2014، وانخفضت حصة المنتجات الكورية في السوق الأمريكية بنسبة 11% في العام الماضي.