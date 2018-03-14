جي إم كوريا تطلب تعيين مصانعها كمناطق استثمار أجنبي

طلب فرع شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات في كوريا من الحكومة الكورية تعيين مصنعيْها في البلد ضمن مناطق للاستثمار الأجنبي.

ووفقًا لمسؤولي صناعة السيارات، تقدمت الشركة بطلب رسمي في هذا الشأن بعد ظهر أمس الاثنين، يتضمن مطالبة حكومتيْ مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ومدينة "إنتشون" بتعيين مواقع مصنعيها في مدينة "تشانغ وان" و"إنتشون"، ضمن مناطق الاستثمار الأجنبي في كوريا.

كما أوضحت شركة جنرال موتورز كوريا أيضًا خططها الاستثمارية خلال اجتماع مع مسؤولي الحكومات المحلية عقد في مدينة "سيجونغ".

وتعتزم الشركة التي تمر ببعض المصاعب تقديم طلب نهائي مرة أخرى اليوم الثلاثاء، حيث تحتاج بعض مستنداتها إلى الإكمال.

وقد جاء هذا الطلب بعد أن تعهد نائب الرئيس التنفيذي للشركة "باري إنجل" الأسبوع الماضي، بتقديم خطة رسمية للاستثمار في السوق الكورية.

وسوف يمنح تعيين المصانع كمواقع استثمار أجنبية للشركة المصنعة للسيارات سبع سنوات من الامتيازات الضريبية.