أقل مستوى لحجم الزيادة في عدد الحاصلين على عمل منذ 8 سنوات

انخفض حجم الزيادة في عدد الحاصلين على فرص العمل نتيجة للصعوبات الكبيرة في الحصول على فرص عمل، ليصل إلى مستوى 100 ألف شخص، وهو أقل مستوى له منذ 8 سنوات.

وطبقا لتقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم بعنوان "توجهات التوظيف في شهر فبراير"، بلغ عدد الحاصلين على عمل في الشهر الماضي 26 مليونا و83 ألفا، بزيادة قدرها 104 آلاف عامل بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

ويعتبر هذا الرقم الأقل منذ 8 سنوات وشهر واحد، أي منذ أن انخفض بمقدار 10 آلاف في شهر يناير من عام 2010.

الجدير بالذكر أن حجم الزيادة في عدد الحاصلين على فرصة عمل بلغ 314 ألفا في شهر سبتمبر من العام الماضي ثم سجل مستوى 200 ألف للشهر الثالث على التوالي، ثم وصل إلى مستوى 300 ألف في يناير، حيث بلغ 334 ألفا، لكن تراجع بعد مرور شهر واحد فقط إلى مستوى 100 ألف.

وبلغت نسبة التوظيف 59.2 % بينما بلغت نسبة توظيف العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما وهو معيار المقارنة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 65.8 % بزيادة 0.1 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الماضي.

أما عدد العاطلين عن العمل فقد انخفض بمقدار 76 ألفا مقارنة مع العام الماضي، ليبلغ مليونا و265 ألف شخص، ليستمر في مستوى مليون شخص للشهر الثاني على التوالي.

وبلغت نسبة البطالة 4.6 % لتنخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال التقرير إن السبب في ذلك يرجع إلى الركود في زيادة فرص العمل في الصناعات التحويلية وصناعة الزراعة والتشجير، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة انخفاضا كبيرا في شهر فبراير الماضي، وهو ما أدى بشكل عام إلى انكماش الأنشطة الاقتصادية.







