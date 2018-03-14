توقعات بـ3% نموا للاقتصاد الكوري خلال العامين الحالي والقادم

توقع تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يواصل الاقتصاد الكوري تحقيق مستوى 3% من النمو استفادة من التعافي التجاري العالمي.

وأصدرت المنظمة الدولية تقريرا بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" أمس، حيث حافظت فيه على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الصادرة في شهر نوفمبر من العام الماضي بـ3% في هذا العام والعام القادم.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكوري سيواصل نموه نتيجة لزيادة الصادرات استفادة من التعافي التجاري العالمي، كما توقع أن تحافظ كوريا على مستوى 3 % من النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع دخل الأسر بعد رفع الحد الأدنى للأجور وتوسع الإنفاق على الرفاهية.

ونصح التقرير الحكومة الكورية بتطبيع سياساتها النقدية تدريجيا مع الوضع في الاعتبار عوامل النمو والأسعار وظروف السوق المالية على نحو كاف، موضحا أنه من الضروري إدارة السياسات المالية حسب وجهة نظر متوسطة المدى اعتمادا على تحسن القدرة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتوسيع النمو الشمولي.

وفي هذا السياق، عقد "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حوارا مع المراسلين في مقر الحكومة أمس حيث قال إنه يبذل أقصى الجهود للاستفادة من الزخم الاقتصادي العالمي من خلال التعامل مع المسألة التجارية مع الولايات المتحدة ومسألة القروض المنزلية ومسألة إعادة هيكلة بعض الصناعات.

